▲ 【毛記1716】「Ken Sir」呂宇健密密增持毛記葵涌 斥逾38萬元增持、最新持股增至6%

維權投資者「Ken Sir」呂宇健密密增持毛記葵涌 （01716） ，據聯交所股權披露顯示，呂宇健於場內增持48.4萬股，每股平均價0.8元，涉資約38.7萬元。完成增持後，呂宇健的持股增至6.01%，最新持有1622.8萬股。

聯交所對上一次披露呂宇健增持毛記葵涌，為其持有的股權首度突破5%強制披露門檻，令他需要向聯交所申報權益。

呂宇健早前表示，購買毛記葵涌的原因是「價值投資」，以及一直追看毛記旗下藝人「東方昇」。

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