  • 24°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【毛記1716】「Ken Sir」呂宇健密密增持毛記葵涌　斥逾38萬元增持、最新持股增至6%

股市 17:57 2023/03/22

分享：

分享：

【毛記1716】「Ken Sir」呂宇健密密增持毛記葵涌　斥逾38萬元增持、最新持股增至6%

維權投資者「Ken Sir」呂宇健密密增持毛記葵涌 （01716） ，據聯交所股權披露顯示，呂宇健於場內增持48.4萬股，每股平均價0.8元，涉資約38.7萬元。完成增持後，呂宇健的持股增至6.01%，最新持有1622.8萬股。

聯交所對上一次披露呂宇健增持毛記葵涌，為其持有的股權首度突破5%強制披露門檻，令他需要向聯交所申報權益。

呂宇健早前表示，購買毛記葵涌的原因是「價值投資」，以及一直追看毛記旗下藝人「東方昇」。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：【GEM上市】利駿收購主要股東Ken Sir 呂宇健34%順裕資產管理　後者曾為「滙豐小股東權益大聯盟」代表之一

相關文章：【毛記1716】毛記葵涌抽高9成　「Ken Sir」呂宇健持股超5%、希望林日曦回歸與林溢欣直播帶貨

相關文章：【分拆滙豐】滙豐：董事會不認同Ken Sir的兩項建議能為公司和股東帶來最佳利益　Ken Sir：兩項提案獲確認可在AGM表決（第二版）

港股 增持 毛記葵涌（01716）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【港股市況】滙豐、友邦續彈3%　騰訊績前升1%　恒指升332點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股市況】滙豐、友邦續彈3%　騰訊績前升1%　恒指升332點（不斷更新）
【港股市況】滙豐、友邦續彈3%　騰訊績前升1%　恒指升332點（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升5點、納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升5點、納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款