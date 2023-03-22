海天晉高層連天台特色戶　790萬元獲用家承接

美聯物業梁傑表示，將軍澳海天晉高層連天台特色單位，實用面積368平方呎，屬於一房間隔。據悉，單位早前開價800萬元放售，新近略為減價10萬元，至790萬元獲用家承接，折合實用呎價約21,467元。

資料顯示，原業主於2016年4月以586.5萬元購入上述單位，持貨約7年時間，帳面獲利203.5萬元，單位升值約35%。

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