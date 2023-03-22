  • 24°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德桑蒂斯揚言若參選必贏拜登 暗批特朗普「胡鬧」

環球政治 18:10 2023/03/22

分享：

分享：

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）接受英國名咀摩根（Piers Morgan）的訪問即將播出，周二（21日）的宣傳片中，他豪言如果參選2024總統大選，一定會擊敗現任總統拜登（Joe Biden）。

特朗普預告周二被捕 大批支持者聚集 警方加強戒備 【下一頁】

德桑蒂斯的訪問將在周四（23日）播出，宣傳片中他豪言，如果自己最終代表共和黨參加2024年總統大選，將會擊敗拜登。

德桑蒂斯以去年中期選舉為例，指在佛州州長選舉中，他比對手多獲得18%的獨立選民支持，認為同樣情況亦會出現在2024年總統大選，使自己可以取得最後勝利。

同時，德桑蒂斯認為拜登辜負美國，指美國社會希望有改變，一個全新開始及發展方向，假如參選將會在此之上打擊拜登。

【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾 【下一頁】

另外，德桑蒂斯亦暗批潛在黨內總統候選人競爭者﹑前總統特朗普（Donald Trump）。他指自己與特朗普領導方式不同，不會有「每日鬧劇」（daily drama），會集中關注大目標及如何完成。

至於特朗普為自己改的暱稱，德桑蒂斯亦表明不在意，強調不會在社交平台與他人爭論，直言行動不會為自己代表的選民做任何事。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
2023/03/20
佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家
2023/03/19
特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家
特朗普回歸Facebook 一句話旋吸10萬Like
2023/03/18
特朗普回歸Facebook 一句話旋吸10萬Like
美國會兩黨對立未緩和 收緊銀行監管難有共識
2023/03/15
美國會兩黨對立未緩和 收緊銀行監管難有共識
特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋
2023/03/15
特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋

你可能感興趣

佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
17:00 2023/03/20
佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經
特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家
14:53 2023/03/19
特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家
特朗普回歸Facebook 一句話旋吸10萬Like
12:06 2023/03/18
特朗普回歸Facebook 一句話旋吸10萬Like
地緣政治 選舉 社交平台 美國 總統大選 拜登 特朗普 佛羅里達 美國共和黨

下一篇文章

俄版「Tinder詐騙王」涉呃300名女性 騙數千萬盧布後終落網
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿
29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款