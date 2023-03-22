德桑蒂斯揚言若參選必贏拜登 暗批特朗普「胡鬧」

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）接受英國名咀摩根（Piers Morgan）的訪問即將播出，周二（21日）的宣傳片中，他豪言如果參選2024總統大選，一定會擊敗現任總統拜登（Joe Biden）。

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德桑蒂斯的訪問將在周四（23日）播出，宣傳片中他豪言，如果自己最終代表共和黨參加2024年總統大選，將會擊敗拜登。

德桑蒂斯以去年中期選舉為例，指在佛州州長選舉中，他比對手多獲得18%的獨立選民支持，認為同樣情況亦會出現在2024年總統大選，使自己可以取得最後勝利。

同時，德桑蒂斯認為拜登辜負美國，指美國社會希望有改變，一個全新開始及發展方向，假如參選將會在此之上打擊拜登。

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另外，德桑蒂斯亦暗批潛在黨內總統候選人競爭者﹑前總統特朗普（Donald Trump）。他指自己與特朗普領導方式不同，不會有「每日鬧劇」（daily drama），會集中關注大目標及如何完成。

至於特朗普為自己改的暱稱，德桑蒂斯亦表明不在意，強調不會在社交平台與他人爭論，直言行動不會為自己代表的選民做任何事。

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責任編輯：吳漢培