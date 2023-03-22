▲ 【業績｜中概股】知乎上季經調整淨虧損收窄至1.3億元人幣 月訂閱會員增長112.5%

知乎 （02390） （美：ZH）去年第四季總收入11.1億元（人民幣，下同），按年增9.3%；經調整淨虧損1.3億元，按年收窄44.3%；淨虧損為1.8億元，按年收窄53.2%；毛利率按年增9.3個百分點至56.4%。

以收入劃分，上季廣告收入按年跌27.2%至2.7億元。付費會員收入按年增92.8%至4億元；內容商業化解決方案按年少18.9%至3億元；職業培訓收入按年增2.8倍至8640萬元。

上季月訂閱會員增長112.5%

去年第四季平均月活躍用戶（MAU）減少2.5%至約1億人，平均月訂閱會員增長112.5%至1300萬人。

全年業績方面，知乎去年總收入增21.8%至36億元；經調整淨虧損擴大45.5%至12億元；淨虧損為15.8億元，按年擴大21.5%；毛利率按年跌2.3個百分點至50.2%。

知乎自去年5月起進行回購計劃，為期12個月，截至去年底共回購650萬股，價值約1670萬美元。

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記者：宋佩恩

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