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【iM會客室】恒指再考驗18600 AT1債券衝擊已屆尾聲？

iMTV＋ 19:30 2023/03/22

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【iM會客室】恒指再考驗18600 AT1債券衝擊已屆尾聲？

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00:15 港股今日展升勢
03:20 日本銀行都有危機？
05:10 僅有900多隻個股升
07:25 內房持續性足夠？
10:00 00700 騰訊
14:10 ATI債券再造衝擊？
16:20 今晚議息 料加0.25厘？
20:00 金價曾接近2000美元
22:20 02020 安踏體育
24:50 01044 恒安國際
32:40 06869 長飛光纖
34:00 03839 正大企業國際
35:25 03800 協鑫科技
38:25 03969 中國通號
40:55 03339 中國龍工
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49:20 00981 中芯國際
51:00 03690 美團

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