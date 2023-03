芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣

芬蘭於今年的聯合國世界幸福指數排名報告中,再度蟬聯冠軍。芬蘭長居榜單上遊,以幸福程度聞名全球,當地政府趁機推出「快樂大師班」(Masterclass of Happiness)課程,讓參加者到芬蘭學習快樂秘訣。一旦被選中,機票等費用全面。

芬蘭政府組織Business Finland 高級總監Heli Jimenez 表示,芬蘭人保持快樂沒有秘訣,但的確有技巧可以學習。「快樂大師班」課程一共4日,首班於6月12至15日在Kuru渡假村內舉行。度假村位於芬蘭南部,擁有美麗湖光景色。

Kuru渡假村環境

報名表格

Visit Finland 網站顯示,將有「專業教練」傳授課程,內容涵蓋自然與生活模式(nature and lifestyle)、健康與平衡(health and balance)、設計與專注每日(design and “everyday”)和食物及福祉(food and wellbeing),一共4個主題。

計劃報名已經開始,截止申請時間為4月2日。若民眾希望參與,將需填寫一份表格,及在社交媒體上完成挑戰,展示自己如何「可能」是個芬蘭人(may secretly be a Finn)。芬蘭當局一共會挑選出10人參加課程,課程費用及旅費全免。

世界幸福指數排名

網站亦指,今次不獲選亦不用灰心,當局將會在今年夏天時網上提供相關課程。

