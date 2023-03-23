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芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣

環球社會熱點 08:05 2023/03/23

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芬蘭於今年的聯合國世界幸福指數排名報告中，再度蟬聯冠軍。芬蘭長居榜單上遊，以幸福程度聞名全球，當地政府趁機推出「快樂大師班」（Masterclass of Happiness）課程，讓參加者到芬蘭學習快樂秘訣。一旦被選中，機票等費用全面。

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芬蘭政府組織Business Finland 高級總監Heli Jimenez 表示，芬蘭人保持快樂沒有秘訣，但的確有技巧可以學習。「快樂大師班」課程一共4日，首班於6月12至15日在Kuru渡假村內舉行。度假村位於芬蘭南部，擁有美麗湖光景色。

Kuru渡假村環境

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報名表格

Visit Finland 網站顯示，將有「專業教練」傳授課程，內容涵蓋自然與生活模式（nature and lifestyle）、健康與平衡（health and balance）、設計與專注每日（design and “everyday”）和食物及福祉（food and wellbeing），一共4個主題。

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計劃報名已經開始，截止申請時間為4月2日。若民眾希望參與，將需填寫一份表格，及在社交媒體上完成挑戰，展示自己如何「可能」是個芬蘭人（may secretly be a Finn）。芬蘭當局一共會挑選出10人參加課程，課程費用及旅費全免。

世界幸福指數排名

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網站亦指，今次不獲選亦不用灰心，當局將會在今年夏天時網上提供相關課程。

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責任編輯：李俊儀

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