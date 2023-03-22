追三口價追近百萬元　外區客1138萬買海逸豪園兩房

中原地產吳國豪表示，紅磡海逸豪園成交，單位為9座中層C室，實用面積561平方呎，採兩房間隔，享東北無遮擋海景，最新以1,138萬元成交，平均實用呎價20,285元。

中原地產吳國豪指，新買家為外區客，見市區臨海戶放盤罕有，不惜連追三口價，前後追近百萬元，終成功承接上述優質戶自用。據悉，原業主於2010年3月以560萬元買入單位，持貨13年，因移民離港才決定沽貨，現轉手賬面獲利578萬元離場，單位期內升值逾1倍。

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