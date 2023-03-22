  • 24°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

追三口價追近百萬元　外區客1138萬買海逸豪園兩房

股樓投資 17:49 2023/03/22

分享：

分享：

中原地產吳國豪表示，紅磡海逸豪園成交，單位為9座中層C室，實用面積561平方呎，採兩房間隔，享東北無遮擋海景，最新以1,138萬元成交，平均實用呎價20,285元。

中原地產吳國豪指，新買家為外區客，見市區臨海戶放盤罕有，不惜連追三口價，前後追近百萬元，終成功承接上述優質戶自用。據悉，原業主於2010年3月以560萬元買入單位，持貨13年，因移民離港才決定沽貨，現轉手賬面獲利578萬元離場，單位期內升值逾1倍。

延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映 【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

同場加映【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 美孚新邨 中原地產 私人屋苑

下一篇文章

【三隧分流】政府建議8月起私家車經西隧減至60元 東、紅隧加至30元 並於年內推「不同時段不同收費」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票
高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款