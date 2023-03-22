▲ 【銀行危機】宏利投資：歐美銀行危機直接擴散至亞洲的風險有限 區內銀行流動性覆蓋率高兼存款基礎穩固

歐美銀行接連爆發危機，宏利投資管理多元資產投資環球宏觀策略聯席主管Sue Trinh認為，歐美當局均迅速採取果斷行動，冀能恢復市場信心，但投資者仍忐忑不安，憂慮銀行業的穩健程度，目前來看，雖然數家亞洲創投及科技初創公司受該等銀行的事件影響，但看來風險不大，而且甚少企業公開承認錄得重大虧損，故風險擴散至亞洲的可能性不大。

亞洲區銀行資本充裕

Sue Trinh表示，這次事件的風險擴散至亞洲銀行業的可能性有限，區內銀行資本充裕，受相關事件影響的直接風險輕微，同時相關銀行流動性覆蓋率高，存款基礎普遍較穩固，而且企業存款高度分散於不同行業。

與過去的危機時期比較，現時亞洲區內經濟體的財政及宏觀穩定性普遍較佳，因此近日銀行業恐慌直接擴散至亞洲的風險有限，若環球經濟能避免硬著陸，而且美元融資成本維持低水平（美元持續低於2022年高位），亞洲應能抵禦這次風暴。

整體經常帳赤字溫和

Sue Trinh指，若歐美銀行體系的問題越演越烈，導致投資者的避險意欲飈升，最受影響的將會是經常帳赤字龐大、倚賴外國資金的亞洲經濟體。「除紐西蘭、菲律賓和泰國外，亞洲整體的經常帳赤字溫和，雖然目前出現一些壓力跡象，但大部份指標仍遠低於危機水平。」

她稱，信貸狀況趨緊和環球經濟增長減慢，很可能會增加不良貸款的風險，最受影響的將會是近來大幅提高本地息率、並導致償債成本顯著上升的經濟體，例如南韓，其情況或許值得關注。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：【瑞信危機】花旗：瑞信問題或引發亞洲銀行對AT1債券重新訂價 小型銀行再融資難度恐增加

相關文章：【瑞信危機】對沖基金及不良債務投資者狂掃瑞信AT1債券 甚至加入訴訟團體增加債券兌現可能性

編輯：陳韻妍