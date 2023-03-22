【騰訊700】騰訊「打工皇帝」總裁劉熾平退任執行董事

▲ 【騰訊700】騰訊總裁「打工皇帝」劉熾平退任執行董事

騰訊 （00700） 除了發布年度業績之外，最新宣布總裁劉熾平將根據公司組織章程細則輪值退任，不會在今年5月股東周年大會（AGM）膺選連任。騰訊表示，劉熾平退任公司董事後，會保留騰訊總裁兼投資委員會主席職務。

騰訊相信劉熾平輪值退任可區分董事會和管理層的職責，並提高非執行董事和女性董事在董事會的比例，完善公司整體管治架構。

騰訊董事會之中，目前只有主席馬化騰、劉熾平兩位執行董事。

劉熾平向來是科網界「打工皇帝」之一，因應其退任董事，日後騰訊年報預料不會再點名披露其年度總薪酬。劉熾平去年亦退任旗下騰訊音樂 （01698） （美：TME）的董事職務。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【騰訊700】騰訊劉熾平上周四行使購股權折讓65%買貨 賬面勁賺9億過肥年

【騰訊700】未來5年無望再登600元？ 騰訊總裁劉熾平提前放棄169萬股「遠期」購股權

【騰訊業績】騰訊劉熾平：投資美團回報率約30% 國內遊戲營運會緊貼「監管新常態」以推動明年增長（第二版）

【TME】劉熾平辭任騰訊音樂董事職務 即時生效

【騰訊700】騰訊神秘高層年薪至少15.99億港元 「打工皇帝」劉熾平去年人工大削24%

編輯：麥德銘