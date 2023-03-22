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【騰訊700】騰訊「打工皇帝」總裁劉熾平親解退任執董原因　「劃分董事會及管理層權力」（第二版）

股市 19:00 2023/03/22

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【騰訊700】騰訊總裁「打工皇帝」劉熾平退任執行董事

騰訊 （00700） 除了發布年度業績之外，最新宣布總裁劉熾平將根據公司組織章程細則輪值退任，不會在今年5月股東周年大會（AGM）膺選連任。騰訊表示，劉熾平退任公司董事後，會保留騰訊總裁兼投資委員會主席職務。

騰訊業績新聞

騰訊管理層：第四季遊戲流水已見上漲　今年續降本增效、「不打紅海競爭消耗戰」

騰訊第四季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元

劉熾平在業績記者會解釋，騰訊此舉冀完善公司治理架構，劃分董事會及管理層權力，未來專注代表管理層向董事會匯報。

劉熾平指，去年董事會亦有所調整，邀請具研究背景的張秀蘭為獨立非執董，自己退任後，董事會獨董佔比會由50%升至62.5%，女性董事佔比則由12.5%升至25%，強調自己會「更加努力領導團隊」，又稱「做一個負責任管理層」。

騰訊相信劉熾平輪值退任可區分董事會和管理層的職責，並提高非執行董事和女性董事在董事會的比例，完善公司整體管治架構。

騰訊董事會之中，目前只有主席馬化騰、劉熾平兩位執行董事。

劉熾平向來是科網界「打工皇帝」之一，因應其退任董事，日後騰訊年報預料不會再點名披露其年度總薪酬。劉熾平去年亦退任旗下騰訊音樂 （01698） （美：TME）的董事職務。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
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（第二版加入記者會內容）

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編輯：麥德銘

騰訊音樂－SW（01698） 騰訊控股（00700） 港股 馬化騰
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