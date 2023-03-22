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【Art Basel】瑞銀：見證Art Basel成為香港藝術界不可或缺的部分　香港佔全球藝術品進口值約16%、排名第二

Hot Talk 17:11 2023/03/22

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【Art Basel】瑞銀：見證Art Basel成為香港藝術界不可或缺的部分　香港佔全球藝術品進口值約16%、排名第二

巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel）將於3月23至25日（周三至周六）在會展舉行，有來自32個國家及地區共171間參展藝廊，陣容較去年展會的130間增加逾3成。

瑞銀亞太區企業傳訊總監文釗域（Rob Stewart）表示，瑞銀是巴塞爾藝術展的全球首席合作夥伴，自2014年起支持香港Art Basel，並見證Art Basel成為香港藝術界不可或缺的一部分。

香港是國際藝術品貿易的重要樞紐

文釗域指，香港是國際藝術品貿易的重要樞紐，佔全球藝術品進口約16%，按價值計排名第二，僅次於美國，而香港的藝術收藏家亦相當支持新晉藝術家，他們的收藏品中，約53%屬於新晉藝術家的作品。

收藏藝術品是瑞銀與客戶均熱衷於的聯繫，相信藝術家是時代的代言人，並可為時代變化作出正面的貢獻。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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編輯：陳韻妍

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