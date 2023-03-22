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【能源計劃】歐盟委員會提出新計劃 允許銷售只使用氣候中立的電子燃料的內燃機新車

環球政經 15:57 2023/03/22

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歐盟委員會起草了一份計劃，允許銷售只使用氣候中立的電子燃料的內燃機新車，試圖解決與德國就歐盟從2035年起逐步淘汰內燃機汽車的爭論。

草案中指出了車輛將必須使用技術，以防止它們在使用其他燃料時行駛。這將包括一個 「燃料誘導系統」，以阻止汽車在使用非碳中性燃料時啟動。提案為汽車製造商提供一條路線，以便在2035年之後繼續銷售內燃機汽車，因為計劃中的歐盟法律將在這一天禁止銷售新的二氧化碳排放的汽車。

 

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青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

 

經過幾個月的談判，歐盟國家和歐洲議會去年同意了這項法律。但是，德國交通部本月出乎其他國家的意料，在最終投票前幾天對該法律提出了反對意見，該法律本應生效。

德國交通部的核心要求是，歐盟允許在2035年後銷售使用電子燃料的新車。它們周一（20日）表示，與歐盟委員會關於計劃從2035年起停止使用新內燃機的談判正在推進，但補充說它不能說何時會達成協議。

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責任編輯：張瑋婷

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