俄版「Tinder詐騙王」涉呃300名女性 騙數千萬盧布後終落網

現年42歲的俄羅斯男子弗羅洛夫（Dmitry Frolov）因涉嫌詐騙約300名女性，於本月1日被俄國警方拘捕。當地調查人員表示，他在逾10年將一直使用假名及偽造證件在國內旅行，合共騙取一眾女受害人數千萬盧布，過著奢華生活。

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弗羅洛夫被指和Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》中的主角Simon Leviev一般，活躍於交友程式Tinder，所以弗羅洛夫現時已被外界稱為「俄版Tinder詐騙王」。他在Tinder自介中指自己做小生意，對孤單感到厭倦，希望建立家庭。俄媒報道指，他在約會過程中扮演一個有趣且體貼的角色。

其中一名受害人是現年35歲﹑來自西南部城市Volgograd的美容院老闆Alina Milennaya。她接受俄媒採訪指，弗羅洛夫一共騙取自己的一間3房物業、一輛汽車以及50萬俄羅斯盧布（約5.1萬港元）的貸款。

Alina Milennaya形容弗羅洛夫非常有自信、有禮及聰明，明白女性所需及重視的東西，會針對女方弱點擊破，對於行騙過程他樂在其中。她最終一共被騙600萬盧布（約61萬港元），被迫和女兒淪落街頭。

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俄羅斯警方指，弗羅洛夫將騙取所得用於租住豪宅及僱用司機，後者則負責接載弗羅洛夫及約會對象。弗羅洛夫會在約會數月後，便暗示會與女方結婚，引誘對方合作拓展生意或置業。雖然他作風奢華，但仍為自己預留59萬盧布（約6萬港元），並逃到莫斯科郊區。

弗羅洛夫被捕後供稱，他在2004年離婚，育有一個兒子，但他已被剝奪監護權，亦不記得兒子生日。他其後幾乎每日都在更改自己的姓名、住址及車牌號碼等資料，當局已起訴他詐騙罪，一旦罪名成立最高可被判監6年，不能保釋。俄媒指，弗羅洛夫希望自己的經歷將會被拍成電影。

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責任編輯：李俊儀