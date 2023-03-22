▲ 「清水灣」慈善及外展委員會主席黃偉光醫生（前排右二）表示，「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程」意義非凡，不但可以發掘學員的潛能，建立個人自信和強化意志，更展示香港人堅毅不屈的強大基因，以及香港作為一個社區的潛藏力量。

清水灣鄉村俱樂部（「清水灣」）多年來一直熱衷推廣運動普及化，更透過「清水灣 ● 走入社群」計劃，致力與不同本地慈善機構合作舉辦多元化運動體驗，將不同類型的運動呈現於大眾眼前，同時鼓勵大眾寓運動於社會服務，關心及幫助社會上有需要人士，共同建構更好的香港。今年，「清水灣」夥拍一直致力透過野外體驗式教育裝備青年未來（#FutureProofYOUth）的香港外展訓練學校（「香港外展」）， 冠名贊助「香港外展」舉辦的「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20」，透過「香港外展」本年度最大型的航海學習之旅，積極推廣帆船運動，提升大眾對這項具特色的海上競技運動的關注及興趣。航程已於 3 月 19 日（星期日）正式開始，為期約兩個月，為 20 名堅毅者們帶來不一樣的帆船體驗式學習旅程，返港後更可善用旅程的得著，影響 20 個弱勢社群。

▲ 航程已於 3 月 19 日（星期日）正式開始，為期約兩個月，為 20 名堅毅者們帶來不一樣的帆船體驗式學習旅程，返港後更可善用旅程的得著，影響 20 個弱勢社群。

▲ 活動宣傳大使「堅毅表表者」梁諾妍（跑者，中）、司徒兆殷（三項鐵人運動員，右二）及張天允（癌症故事分享者，左二）分享各自的堅毅故事，以及教導他人跳出舒適區。

「清水灣」慈善及外展委員會主席黃偉光醫生表示：「『清水灣』一直致力履行社會責任，自 2003 年起透過慈善及外展委員會轄下的『清水灣．走入社群』計劃，與不同慈善團體攜手服務及回饋社會。本會多年來以來積極推廣各類型體育項目，而帆船運動更是近年的重中之重，今年會所十分高興能參與由『香港外展』舉辦的『清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20』，是次大阪航海學習之旅意義非凡，不但可以發掘學員的潛能，建立個人自信和強化意志，更展示香港人堅毅不屈的強大基因，加上 20 位參加者來自不同背景和各行各業，當中包括生命鬥士與再生勇士，恰好展現香港作為一個社區的潛藏力量。與此同時，隨著近年水上運動的熱潮及興起，本會期望藉此機會提升大眾對帆船運動的了解，感受其樂趣及魅力，推廣帆船運動普及化。」

▲ 「清水灣」主席王桂壎先生,SBS,BBS,JP（前排左四）及「香港外展」行政總監郭力衡先生（前排左三）為參加者加油打氣。

「香港外展」行政總監郭力衡先生表示：「是次活動意義非凡，除了屬本年最大型及具挑戰航海學習之旅之外，更延續 40 年前本機構『志風號』的經典外展精神，勉勵香港人在風浪中不要氣餒及保持信心，將逆境轉化為對抗的動力，活出堅毅精彩人生的同時，亦感染更多人去服務社會。為宣傳今次的航海學習之旅，我們更邀請了梁諾妍（跑者）、司徒兆殷（三項鐵人運動員）及張天允（癌症故事分享者）擔任活動宣傳大使『堅毅表表者』，分享各自的堅毅故事，以及教導他人跳出舒適區。本機構十分感謝『清水灣』全力支持是次航海學習之旅，以冠名贊助的形式為活動提供協助，共同推廣野外體驗式教育及帆船運動普及化，共建互助共融社會。」

▲ 一眾「清水灣」及「香港外展」委員會代表於學習旅程啟航前到場支持 10 名 Leg 1 女參加者。

由「清水灣」冠名贊助的「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校大阪航海學習旅程 #20IMPACT20」，根據報名者對香港弱勢社群所影響的能力和熱情，匯聚了 20 名來自不同背景的參加者，以裝備 20 名堅毅者們，以及影響 20 個弱勢社群為目標，首先由 10 名女參加者於香港出發（同行的 5 位船員同為女性），一同乘坐全港最大的訓練帆船「香港外展精神號 Spirit of Outward Bound Hong Kong」，揚帆至日本大阪，再由另外 10 位參加 接力，由大阪航行返港。整個航程來回共 2,900 海里，參加者由 22 歲 64 歲不等，包括不同背景的人士，如少數族裔及殘疾人士等等，於約兩個月的航行期間，透過與不同背景的參加者相處，相互學習分工，面對困難的時候互相幫助，同心協力解決難關，冀望參加者能在旅程中認識自我，了解彼此之間的優缺點，發揮互補作用，攜手合力邁向目標前行。旅程完結後，一眾參加者將一起身體力行，把於旅程中的所體驗和學習的，積極為 20 個弱勢社群帶來正面影響，包括以藝術方式推廣少數族裔文化、利用退役帆船為露宿者建家、籌辦帆船工作坊分享是次航海得着從而推動帆船運動等等，實踐#20IMPACT20！

▲ 10 名女參加者於香港出發（同行的 5 位船員同為女性），一同乘坐全港最大的訓練帆船「香港外展精神號 Spirit of Outward Bound Hong Kong」，揚帆至日本大阪。

活動宣傳短片：https://youtu.be/QYNjzCt1V_I

20 名堅毅者們走過的路：https://youtu.be/Ad6RqWTWKjA；https://youtu.be/yZnE_cKsWMQ

關於清水灣鄉村俱樂部

清水灣鄉村俱樂部（「清水灣」）自 1982 年起一直致力為會員、賓客及訪客提供優質的高爾夫球場地及頂級娛樂休閒設施。「清水灣」除了每年舉辦多場高爾夫球比賽外，亦有籌辦雲集各國精英的國際網球賽事，推動本地體育發展。此外，會所本著「取諸社會、用諸社會」的信念，多年來積極推動「清水灣 ● 走入社群」計劃，與不少慈善團體緊密合辦多元化的籌款活動，為有需要人士施予援手的同時，亦期望能給予參加者難忘的活動經驗。

關於香港外展訓練學校

於 1970 年成立的香港外展訓練學校（「香港外展」）是一間慈善註冊及非牟利教育機構，至今已服務香港 52 年。「香港外展」提供的體驗式野外訓練主要針對三大範疇：身心健康、社會共融及未來技能。旨在透過具挑戰性和未來導向的戶外訓練，讓學員認識自我，發掘潛能，從而推己及人，關心和幫助社會上其他有需要的人士，共同建構更好的香港。

（特約）