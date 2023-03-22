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【業績｜電訊】中電信去年多賺6%　末期息派0.076元人幣、全年增15%

股市 16:40 2023/03/22

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【中電信業績】中電信去年多賺6%　末期息派0.076元人幣、全年增15%

中電信 （00728） 公布，2022年全年盈利增6%至276億元（人民幣，下同），若撇除2021年出售附屬公司而錄得特殊稅後收益，去年盈利則增長逾12%。中電信每股盈利為0.3元，宣布派發末期息每股0.076元，計及年度新增派發中期息，全年股息每股0.196元，按年增15%。

中電信全年度派息額相當於每股盈利的65%，公司重申在A股上市3年內，股息佔盈利比率會提升至70%以上。

以中電信全年派息0.196元人民幣，折合約0.226港元。扣除10%H股股息代扣稅、中電信周三收市價4.21港元計，港股實際股息率約4.83厘。

中電信去年收入增9.5%　產業數字化收入增19%

中電信去年經營收入增9.5%至4814億元；EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）增長5%至1304億元。

服務收入方面，中電信去年移動通信服務收入按年增4%至1910億元，5G套餐用戶滲透率達68.5%；固網及智慧家庭服務收入按年增4%至1185億元；產業數字化服務收入增19%至1178億元；其他服務收入增23%至76億元。

出售商品收入方面，中電信分部收入按年增27%至465億元。

相關文章：

【國產ChatGPT】中電信飆6%　據報積極關注產業版「ChatGPT」、具備初步文章生成能力

【業績｜電訊】中電信跌約2%　首3季多賺5.2%　第三季盈利增12%

編輯：麥德銘

港股 中國電信（00728） 每股盈利
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