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【新股IPO】樂天分拆樂天銀行招股、料集資約50億元　為日本近4年半以來最大型IPO、招股價較預期低近三成

新股IPO 20:20 2023/04/05

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【新股IPO】樂天分拆樂天銀行招股、料集資約50億元　為日本近4年半以來最大型IPO、招股價較預期低近三成

據外電引述銷售文件指，樂天銀行正招股，下周二（11日）截止招股。樂天銀行發售5950萬股，包括566萬股新股及5395萬舊股，以及上限450萬股超額配售權，招股價較預期低至介乎1300至1400日圓，最高集資約833億日圓（約49.8億港元），40%為國際發售部分，59%為公開發售部分，1%予日本機構投資者。樂天銀行預期集資額將作增強資本基礎，增加客戶貸款及監理多元化投資組合。

樂天銀行料下周四（13日）公布定價，4月21日於東京交易所掛牌，設半年禁售期。樂天銀行全球協調人為大和證券、摩根士丹利、高盛及瑞穗金融集團。

樂天集團將在樂天銀行IPO中，出售持有的16%舊股，並保留84%持股。

樂天集團旗下樂天銀行（Rakuten Bank）的首次公開發行（IPO）計劃3月底獲批准，早前傳發行近6000萬股，超額認購權約440萬股，招股價介乎1630至1960日圓，集資約8.81億美元（約69億港元）。樂天銀行為繼軟銀於2018年底在東京上市後，日本最大型的IPO，2018年軟銀以210億美元（約1726億港元）上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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