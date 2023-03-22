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【新股IPO】樂天分拆樂天銀行上市、料集資約69億元　勢成日本近4年半以來最大型IPO

新股IPO 16:55 2023/03/22

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【新股IPO】樂天分拆樂天銀行上市、料集資約69億元　勢成日本近4年半以來最大型IPO

據外電引述銷售文件指，樂天集團旗下樂天銀行（Rakuten Bank）的首次公開發行（IPO）計劃獲批准，預期將於4月招股，發行近6000萬股，並有超額認購權約440萬股，招股價介乎1630至1960日圓，預期集資約8.81億美元（約69億港元）。樂天銀行為繼軟銀於2018年底在東京上市後，日本最大型的IPO，當年軟銀以210億美元（約1726億港元）上市。

樂天集團將在樂天銀行IPO中，出售持有的16%舊股，並保留84%持股。樂天銀行預期4月13日定價，4月21日於東京交易所掛牌，保薦人為大和證券、摩根士丹利、高盛及瑞穗金融集團。

樂天集團周三（22日）最多升8.1%，收升6%，但股價仍較2021年高位累跌一半以上。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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