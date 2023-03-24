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【iMoney復活節有禮】送NETGEAR Orbi RBK863S三頻Mesh WiFi 6 系統（3 件裝）（價值$9280）或Meural 15.6” 智能電子相架（價值$2990）

理財智慧 18:03 2023/03/24

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iMoney復活節有禮】送NETGEAR Orbi RBK863S三頻Mesh WiFi 6 系統（3 件裝（價值$9280）或Meural 15.6” 智能電子相架（價值$2990）（名額各2份）

 

現代科技為我們日常生活帶來很多方便，諸如利用無線網絡來處理大小事務已是生活中密不可分的一部分。一旦無法連網或網絡不安全，對部份人而言或會帶來難以預計的影響。NETGEAR Orbi RBK863S三頻Mesh WiFi 6 系統（3 件裝）擁有獨家專利回傳技術，為用家提供最穩定、極速的WiFi 體驗。此外，RBK863S使用新型增益天線，大大提升20% WiFi覆蓋範圍及效能，特別適合房單位、村屋、獨立屋使用。主機提供10G WAN Port，支援2.5G5G10G寬頻服務。另外，跟機附送一年的NETGEAR Armor 全屋網絡安全保護服務，一個router保護全屋上網，保障網絡裝置免受黑客入侵。更多詳情:https://bit.ly/3Z1oI4I

 

另一方面，我們亦可透過科技來提升現代家居生活體驗。比如於家中放置一個智能電子相架，即能為日常生活帶來煥然一新的感受。Meural 15.6”智能電子相架（MC315GDW）結合了經典相架及藝術展示兩種用途。用家可透過 Meural 藝術庫欣賞來自世界各地的授權畫作，亦可上載個人日常照片或攝影作品。配合獨家 TrueArt 顯示技術和防眩光防反光的高清顯示器，從全家福、旅行及生活紀錄，到素描、油畫、水彩、水墨甚至浮世繪等藝術品，令每一道光影栩栩如生，有如親臨。用家可透過 Meural App 自定playlist、播放排程，機身的感光器更容許相架根據環境自動調節光暗或自動進入睡眠狀態。更多詳情﹕https://bit.ly/3FE2AGI

 

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

 

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4) 登入 https://bit.ly/3Zsr9gZ 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023331日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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