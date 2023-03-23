▲ 【互聯網數據】伽馬數據：中國2月遊戲市場銷售收入按年跌近23% 手遊《原神》2月逆勢增長

內地調查機構伽馬數據發布《2023年2月遊戲產業報告》，中國遊戲市場實際銷售收入216.09億元（人民幣，下同），按年下降22.72%，主要是去年同期正值春節假期，產品普遍表現較佳。上月中國手遊實際銷售收入154.86億元，按年下降28.40%。

伽馬數據指，2月手遊流水（即總營收）測算榜首兩位仍為騰訊《王者榮耀》及《和平精英》，《原神》排名上升2名至第3位。報告指，2月7日《原神》高人氣角色「胡桃」 、「夜蘭」 開啟抽卡活動，產品隨即登頂App Store暢銷榜並保持4天，加之3.5版本更新帶來的新角色、新劇情以及新活動等均有效帶動了用戶活躍度，使產品流水在2月實現逆勢增長。

報告提到，新手游首月流水榜TOP5中，由騰訊手遊《黎明覺醒：生機》登頂，預估首月流水超3億元，其餘產品表現一般。 《黎明覺醒：生機》是由騰訊遊戲旗下光子工作室研發的開放世界生存類移動遊戲，上線首日即獲得App Store免費榜首位及遊戲暢銷榜TOP6，上線4天后註冊用戶數量超1000萬，並且用戶在遊戲內達成了建造800萬座莊園及點亮2000萬座信號塔等成就。

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