  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 20:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網數據】伽馬數據：中國2月遊戲市場銷售收入按年跌近23%　手遊《原神》2月逆勢增長

股市 20:25 2023/03/23

分享：

分享：

【互聯網數據】伽馬數據：中國2月遊戲市場銷售收入按年跌近23%　手遊《原神》2月逆勢增長

內地調查機構伽馬數據發布《2023年2月遊戲產業報告》，中國遊戲市場實際銷售收入216.09億元（人民幣，下同），按年下降22.72%，主要是去年同期正值春節假期，產品普遍表現較佳。上月中國手遊實際銷售收入154.86億元，按年下降28.40%。

伽馬數據指，2月手遊流水（即總營收）測算榜首兩位仍為騰訊《王者榮耀》及《和平精英》，《原神》排名上升2名至第3位。報告指，2月7日《原神》高人氣角色「胡桃」 、「夜蘭」 開啟抽卡活動，產品隨即登頂App Store暢銷榜並保持4天，加之3.5版本更新帶來的新角色、新劇情以及新活動等均有效帶動了用戶活躍度，使產品流水在2月實現逆勢增長。

報告提到，新手游首月流水榜TOP5中，由騰訊手遊《黎明覺醒：生機》登頂，預估首月流水超3億元，其餘產品表現一般。 《黎明覺醒：生機》是由騰訊遊戲旗下光子工作室研發的開放世界生存類移動遊戲，上線首日即獲得App Store免費榜首位及遊戲暢銷榜TOP6，上線4天后註冊用戶數量超1000萬，並且用戶在遊戲內達成了建造800萬座莊園及點亮2000萬座信號塔等成就。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【騰訊概念中概股】趣頭條ADR被迫退市　最風光曾見203.9美元終累跌99.9%至0.3美元

【騰訊系業績】騰訊音樂美股瀉9%　活躍用戶續減

港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【盈警】融創料去年虧損270億至280億人幣　主因受累三大原因

下一篇文章

【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期　英鎊滙價造好　兌港元升至9.65算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【恒指夜期+北水】北水錄8.3億元淨流入　主力買騰訊美團　三大ETF齊走資　恒指夜期跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄8.3億元淨流入　主力買騰訊美團　三大ETF齊走資　恒指夜期跌62點（不斷更新）
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【美股期貨】美債息跌穿3.5厘關　道指期貨跌23點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】美債息跌穿3.5厘關　道指期貨跌23點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款