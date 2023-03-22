英國2月通脹回升至10.4% 兩項商品價格增長推動

英國周三（22日）公布最新物價數據，2月的消費者物價指數（CPI）按年增長10.4%，較上月多0.3%，為當地相隔4個月來CPI再現增幅。專家指出，增長主要來自食品及飲品價格。

英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）公布，當地2月CPI按年增加10.4%，打破外界預期英國通脹在去年創歷史新高達11.1%後持續回落的走勢。專家原先估計，英國2月CPI會降至9.9%。

ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，2月通脹出現增幅主要因為酒吧及餐廳的1月酒精飲品折扣優惠完結。他稱食品及飲品的增長最終抵消車輛燃料價格部分跌幅。

菲茨納指食品及非酒精飲品價格亦升至超過45年高位，部分沙律及蔬菜產品在能源成本增加及歐洲惡劣天氣導致短缺需要限購後，價格增長更為顯著。ONS指出，蔬菜成本在2月按年增加18%，為2009年2月以來曼高。

英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因 【下一頁】

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，通脹升幅放緩並非必然出現，因此英國需要繼續政府的通脹減半方案。侯俊偉周二（21日）向國會議員表明，通脹率超過10%屬「高危」水平。

侯俊偉指政府理解英國民眾現時面臨困境，所以正積極努力控制通脹，今年亦會為英國每個家庭提供平均價格3,300英鎊（約3.18萬港元）的生活危機資助。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培