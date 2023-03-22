▲ 【業績│體育用品股】特步丁水波料今年收入料有雙位數增長、利潤增速高於收入 零售流水增長逾20%

特步 （01368） 主席兼行政總裁丁水波表示，上半年全球經濟不佳，包括中國尚於復甦當中，相信集團在下半年的銷售會好於上半年，預料全年收入增長達雙位數，零售流水增長逾20%，而利潤增速將高於收入。

受累去年第四季疫情的衝擊，特步上半年集中消化庫存，管理層指，現時庫存水平已回到5個月以下，目標今年底降至4個月的水平。

集團預期主品牌今年增長中雙位數，其中兒童業務料增長20%至30%，由於兒童業務首先是提升市場份額及規模，故利潤率會較成人低，但成人方面的利潤率持續提升，所以預期整體利潤率保持平穩。

今年會在內地開30至40家K-Swiss及Palladium新店

至於K-Swiss及Palladium，預期今年會在內地開30至40家新店，海外亦會去新市場，但由於高基數及海外經濟增長放緩，料在海外的增長不會很多。集團估計，今年銷售增長20%至30%，虧損在1.5億內。

而saucony及Merrell，集團目標今年銷售增長60%至70%，開店約30至50間，主要是以saucony為主。

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記者：袁諾曦