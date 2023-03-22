美孚新邨三房劈價逾一球　同區換樓客1035萬入市

中原地產馮健平表示，美孚新邨6期蘭秀道30號中層D室，實用面積910平方呎，三房間隔，擁大露台，向山景，最初開價1,180萬元，現大減至1,035萬元成交，折合實用呎價11,374元。

新買家為同區換樓客，睇樓一段長時間，見上述心儀單位大幅降價，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主於2014年1月以800萬元購入上址，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利235萬元離場，單位期內升值29%。

美孚新邨本月至今暫錄25宗成交，比上月同期41宗下跌39%，交投明顯放慢，平均實用呎價最新報11,963元。

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