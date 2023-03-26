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【留人才】港企加強留人效果　「加假」家庭友善政策

10:00 2023/03/26

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施耐德電氣會為員工定期舉辦瑜伽班、健康及壓力管理講座等活動。（施耐德電氣）

混合工作模式是不少企業的新常態，也視為一種員工福利，這在施耐德電氣也不例外。該公司的人力資源總監莊啟賢表示，以員工需求出發是相當重要，同事和上司之間只要做好溝通及協議，分配好工作安排，即使政府的防疫措施已經放寬，該公司仍會繼續維持混合工作。

【搶人才】企業全球學生賽　培訓綠色接班人

產假增至17周 侍產假15天

除年假等基本有薪假外，施耐德電氣今年也調整其家庭友善政策，包括將有薪關愛假期（Care Leave）由5天增至10天，讓有需要的員工請假照顧家中老人或長期病患者。

此外，也增加一些特別假日數，包括將產假由14星期增至17星期，以及侍產假由10天增加至15天。莊啟賢認為，為員工家庭提供友善環境，讓他們安心照顧家庭，都有助加強他們的歸屬感，達至留人才的效果。

【招聘趨勢】港企急切尋求合適人才　逾8成願招聘海外人才及Freelancer

再者，該公司也相當重視員工的心靈健康，例如為員工定期舉辦瑜伽班、健康及壓力管理講座等，近年更在辦公室內加設健身室Wellbeing Hub，讓員工在午飯或辦公以外時間進行各類健身活動，包括安排乒乓球比賽等，這都有利員工的互動和交流，成為建立良好企業文化的重要一環。

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記者：陳卓賢

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