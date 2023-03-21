【美國銀行業】First Republic股價周二暴跌9% 摩根CEO出手協助考慮注資

First Republic第一信託銀行（FRC）的股價在周二（21日）晚間的延長交易中暴跌9%，此前該股曾大漲60%，常規交易收盤時上漲30%。第一共和銀行本月已經下跌了80%的市值。

三位熟悉此事的人士告訴《路透社》，這家銀行正在研究，如果其籌集新資本的嘗試失敗，它可以縮減規模。摩根大通JPMorgan Chase & Co （JPM）一直在幫助該銀行尋找新的資本來源，此前大銀行注入的300億美元存款未能阻止人們對其生存能力的擔憂。

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熟悉此事的消息人士稱，當主要銀行的首席執行官們聚集在華盛頓，參加定於周二（21日）開始的為期兩天的會議時，他們正在討論各種方案。

彭博新聞社周二援引知情人士的話報導說，在各種選擇中，政府有可能在從第一共和銀行提取資產方面發揮作用，這些資產已經侵蝕了其資產負債表。

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撰文：張瑋婷