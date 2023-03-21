  • 24°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國銀行業】First Republic股價周二暴跌9% 摩根CEO出手協助考慮注資

環球政經 20:26 2023/03/21

分享：

分享：

First Republic第一信託銀行（FRC）的股價在周二（21日）晚間的延長交易中暴跌9%，此前該股曾大漲60%，常規交易收盤時上漲30%。第一共和銀行本月已經下跌了80%的市值。

三位熟悉此事的人士告訴《路透社》，這家銀行正在研究，如果其籌集新資本的嘗試失敗，它可以縮減規模。摩根大通JPMorgan Chase & Co （JPM）一直在幫助該銀行尋找新的資本來源，此前大銀行注入的300億美元存款未能阻止人們對其生存能力的擔憂。

【交通消息】行會通過港鐵「可加可減」檢討方案 將引入利潤掛鈎機制 今年6月起生效【下一頁

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

熟悉此事的消息人士稱，當主要銀行的首席執行官們聚集在華盛頓，參加定於周二（21日）開始的為期兩天的會議時，他們正在討論各種方案。

彭博新聞社周二援引知情人士的話報導說，在各種選擇中，政府有可能在從第一共和銀行提取資產方面發揮作用，這些資產已經侵蝕了其資產負債表。

【主題樂園】香港迪士尼與香港芭蕾舞團首度合作 4月推「StellaLou夢想起舞表演」【下一頁

演出相關圖片：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【就業人數】私企僱員人數年減逾2萬人　職位空缺數目較上年同期增20％【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
美股 路透社 Disney 港股 就業 經濟 債券 港鐵 香港經濟日報 就業人數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票
高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款