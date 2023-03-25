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【搶人才】企業全球學生賽　培訓綠色接班人

10:00 2023/03/25

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施耐德電氣（香港）人力資源總監莊啟賢（左）表示，該公司注重建立有活力的團隊，亦將香港定性為年輕人才的搖籃地。（陳卓賢 攝）

企業日益重視ESG（環境、社會及管治），增加了市場對可持續發展及綠色人才的需求。能源管理企業施耐德電氣（香港）人力資源總監莊啟賢接受專訪時指出，全球綠色人才面臨供不應求，如何吸納年輕人入行和作出合適培訓，是其人才策略的重點。

【ESG碳中和】逾7成港企不熟悉碳中和知識　為提升品牌形象推動碳中和

《2022年全球綠色專業技能報告》顯示，綠色人才在全球勞動力中的比例正快速上升，累計增長率高達38.5%；而過去5年，需要綠色技能的職位招聘規模以每年8%的速度增長，但同期綠色人才規模的年增長比例僅約6%。

提供工作機會 建有活力團隊

莊啟賢表示，為推動綠色人才增長，施耐德電氣經常與大學及校園合作，舉辦不同外展活動來吸納年輕人才，例如全球學生大賽Schneider Go Green以及全球學生體驗項目Global Student Experience，讓更多人了解綠色經濟的生態，增加他們對這方面的認識和興趣，同時也會從中招募應屆畢業生，包括向比賽優勝者提供工作機會。

【二手銷售】Z世代重視環保　帶動二次銷售商機　實現商品永續循環？

他強調：「我們注重建立有活力的團隊，亦將香港定性為年輕人才的搖籃地，因此每年都會推出一系列本地和全球招聘計劃，為不同領域培養年輕人才。」

增可持續領袖計劃 營銷培訓生

除了常設的畢業培訓生和工程培訓生計劃之外，去年更新增「可持續發展諮詢業務領袖計劃」以及「全球市場營銷畢業培訓生計劃」，培訓修讀能源管理、環保或營銷相關學科的大學畢業生。

另一方面，人才供應減少也使招聘市場轉化為人才主導，如何提升員工的福利、增加其對企業文化的參與度，也成為施耐德電氣的重點人才策略。莊啟賢表示，除以上外部招聘策略，也會提供內部培訓方案，加強員工的技能水平。

【財政預算案2023】中小企宜加急腳步做好ESG、可持續發展　捉緊外國大型企業來港投資機遇

例如針對年輕員工的「青年人才培訓計劃」（Young Talent Program）計劃，透過課堂、講座工作坊，加強員工之間的合作和溝通機會，包括透過案例分析和簡報，訓練他們對可持續發展的理解和表達能力。

全球員工參與 辦網絡研討會

為加深他們對公司不同部門運作的了解，莊啟賢指出，「人才市場」（Talent Marketplace）計劃也創造了更多內部流動和升遷機會，促進員工規劃個人事業的發展目標，並為主要職位培訓接班人。在該計劃推動下，內部調職及升遷比率已由前年的8.9%，上升至去年的13.3%。

但培訓不一定只能在實體世界進行，施耐德電氣也提供數碼學習平台My Learning Link，讓員工隨時隨地學習；更會根據不同團隊和部門的學習需要舉辦網絡研討會，讓全球員工以虛擬方式，一同參與網上學習和互動。以去年為例，就舉辦了3場「個人發展計劃」研討會，以及提供1：1職業諮詢。

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