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【瑞信危機】花旗：瑞信問題或引發亞洲銀行對AT1債券重新訂價　小型銀行再融資難度恐增加

股市 15:53 2023/03/22

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【瑞信危機】花旗：瑞信問題或引發亞洲銀行對AT1債券重新訂價　小型銀行再融資難度恐增加

瑞信AT1債券撇帳引發AT1危機，花旗研究報告指出，瑞信問題將會引發亞洲銀行對AT1債券重新訂價，影響其資本結構，而對AT1債券倚賴較重的亞洲銀行，在再融資方面的難度或會增加，這或會減慢其資產負債表的擴張步伐，並抑制通脹前景及加息步伐。

亞洲小型銀行較西方更倚賴使用AT1債券進行融資

花旗表示，亞洲有大量小型銀行，基於監管流動性要求，它們一般較西方更倚賴使用AT1債券進行融資，而基於瑞信AT1債券事件，未來監管機構或會收緊資本及流動性要求，這或會對小型銀行造成更大影響。

不過，花旗認為，瑞信事件長遠不會對亞洲整體AT1市場構成問題，因區內AT1債的發行要求及環境，均給予投資者更多保障。

相關文章：【瑞信危機】對沖基金及不良債務投資者狂掃瑞信AT1債券　甚至加入訴訟團體增加債券兌現可能性

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編輯：陳韻妍

美股 大行報告 花旗銀行 債券 加息 通脹 亞洲
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