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蝕本價求售都要再減　馬鞍山嵐岸兩房戶3年帳蝕42萬

股樓投資 15:57 2023/03/22

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雖然樓市交投氣氛持續好轉，但多個新盤接連登場，且以低市價推出，搶去二手市場的購買力。馬鞍山嵐岸有兩房戶業主以「蝕本價」賣樓，但仍要再減價，終要蝕42萬元易手。 

中原地產胡耀祖說，嵐岸5座低層D室，實用面積523平方呎，兩房間隔，原開價約700萬元，議價後以693萬元易手，實用呎價約13,250元。 

據了解，原業主於2020年以735萬元購入單位，持貨3年，現賬面蝕讓約42萬元離場，單位期內貶值約5.7%。 

延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

嵐岸 中原地產 二手市場 私人屋苑

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