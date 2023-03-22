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【汽車減價戰】中汽協籲減價炒作應盡快降溫　「價格戰非長久之計」

股市 16:08 2023/03/22

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【汽車減價戰】中汽協籲減價炒作應盡快降溫　「價格戰非長久之計」

內地汽車市場本月牽起減價促銷潮，繼官媒《經濟日報》刊文稱，價格戰「別用力過猛」，中汽協亦表示，此輪降價的炒作應盡快降溫，使行業回歸正常運行狀態，確保全年行業健康平穩發展。

中汽協在旗下《汽車縱橫》撰文指，各企業推出的優惠車型多為庫存年齡較長、舊款或滯銷庫存車型，這些車型在此輪促銷前價格本身已經相當可觀，終端宣傳只為了吸引眼球，誇大降價力度，增加獲客，對消費者容易產生誤導，呼籲車企營銷宣傳需得當。

中汽協：價格戰非長久之計

中汽協指，降價處理庫存，適當回收成本是正常經營措施，但不能因此淪為價格戰。「價格戰非長久之計，呼籲汽車市場盡快回歸常規，著眼長遠產品技術、質量、服務和品牌力等方面，致力於高質量發展。」

此外，中汽協又提到，內地新能源汽車市場過去兩年呈爆發式增長態勢，去年產銷總量達700萬架，市場佔有率亦達25%，估計今年全國新能源汽車產銷有望達到900萬架，但今年1至2月內地汽車行業銷售明顯錄跌幅，企業終端庫存急劇上升，經營壓力加大，企業需要採取各種措施降低庫存。 

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