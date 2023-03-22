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【英國經濟】 英國消費者價格指數按月升0.3％至10.4% 預計英國央行周四再加息

環球政經 12:43 2023/03/22

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英國2月份的通貨膨脹率在四個月內首次上升，增加了英格蘭銀行在周四會議上加息的壓力。

國家統計局周三（22日）表示，截至2月份的12個月中，消費者價格指數從上個月的10.1%躍升至10.4%，因為高能源價格繼續擠壓家庭預算。
 

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長 

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

央行將在周四（23日）決定是否加息時，將權衡控制通脹的需要和對全球銀行業問題的擔憂。自2021年12月以來，該行已批准連續10次加息，將其關鍵銀行利率推至4%。

CMC Markets UK的首席分析師Michael Hewson表示，他預計英國央行將至少加息四分之一個百分點。

Hewson在通脹數據公佈前給客戶的一份說明中說，「4%的基準利率似乎勉強足以作為價格上漲的阻力，仍將增加英格蘭銀行週四加息的壓力。」

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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責任編輯：張瑋婷

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