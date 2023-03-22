【請姐姐注意】 外籍家庭傭工「跳工」嚴重 市民即日起可以提交意見

外籍家庭傭工「跳工」情況嚴重，勞工處擬修訂《職業介紹所實務守則》，提出多項初步建議，要求職業介紹所遵從，以減低「跳工」等情況。有關建議今日起諮詢公眾，至5月15日止。市民可以電郵方式提交意見，或將之傳真至2115 3756、郵寄至九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心9樓906室勞工處職業介紹所事務科。

針對外傭「跳工」的建議包括職業介紹所須向求職外傭清楚解釋在現行政策下，除因特殊原因，外傭在兩年合約期內提出在港轉換僱主申請，通常不會獲批，使外傭明白「跳工」的後果。此外，職業介紹所不應以金錢誘使在職外傭提早終止合約。

勞工處也建議，職業介紹所須在服務協議內就各項服務類別分別訂明金額，增加透明度，保障消費者。為防止職業介紹所與財務機構合謀安排外傭借貸，勞工處建議，職業介紹所在提出牌照申請時，須填報是否與任何財務機構有關聯及在同一地點經營業務。另外，該處建議職業介紹所須填報為外傭求職者而設的住宿設施基本資料，而職業介紹所須確認住宿設施符合相關法例及規定。

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