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【內房危機】雅居樂發盈警 料去年虧損最多150億人幣

股樓投資 16:26 2023/03/22

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內房雅居樂(03383)發盈警，預計截至2022年12月止年度，公司將錄得淨虧損介乎約125億元至135億元人民幣之間，2021年同期則錄得淨利潤90.98億元人民幣；去年度股東應佔虧損則介乎約140億元至150億元人民幣之間，2021年同期股東應佔淨利潤則錄得67.12億元人民幣。受消息拖累，雅居樂全日大跌6%，收報1.88元。

嘉泓物流主席傳洽售旗下航運資產 估值逾10億美元  詳情請看【下一頁

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

雅居樂表示，虧損主要受以下因素影響 ，包括房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持續 ， 削弱買家信心已致物業銷售放緩 ， 交付規模下降， 導致整體物業銷售面積和平均售價下降， 毛利率較去年同期有所下跌； 以權益法入帳之合營企業所佔份額錄得虧損而上年同期為盈利 ；出售附屬公司所獲得的收益有所減少 ；外匯波動造成淨匯兌損失而上年同期為淨匯兌收益 ；及按香港財務報告準則的要求對物業項目及應收賬款計提減值的增加等。 

【業績速報】原料成本上漲及人幣滙兌虧損 恒安去年純利倒退4成至19.25億 末期息每股0.7元人幣不變  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

雅居樂集團（03383） 港股

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