【三隧分流】政府建議8月起私家車經西隧減至60元 東、紅隧加至30元 並於年內推「不同時段不同收費」

政府公布三條過海隧道的建議收費方案，8月2日政府收回西區海底隧道當日起將西隧私家車收費降低兩成至60元，紅磡海底隧道、東區海底隧道收費則調整至30元。當局並計劃年底前實施不同時段不同收費，以期紓緩過海隧道的擠塞情況。

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運輸及物流局局長林世雄今日在記者會介紹建議收費方案時表示，首階段擬於8月2日實施，屆時西隧私家車收費將由75元降至60元，東隧及紅隧收費則增至30元，林世雄表示收費方案旨在將三條隧道的私家車收費差距由現時最高55元收窄至30元，吸引部分駕駛人士轉用西隧。而在的士方面，三條過海隧道收費全日劃一25元，減少的士為隧道費繞路。其他車種的隧道費在此階段不作任何變動。

林世雄指，當局的目標是先以較為溫和的幅度調整私家車隧道費，大致維持目前整體過海交通流量，同時紓緩紅隧及東隧交通擠塞的壓力。至於第二階段的不同時段不同收費方案，目標在今年內實施。

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以私家車為例，逢星期一至六每日早上7時30分起，三隧收費以每分鐘加2元的方式逐步上調，至西隧60元，紅隧、東隧40元的繁忙時段水平。上午10時15分起，三隧收費每分鐘減2元，逐步回落至劃一30元，並維持至下午4時30分。

另一繁忙時間為下午4時30分至晚上7時。下午4時30分起，隧道收費以同樣方式逐步加至西隧60元，紅隧、東隧40元；晚上7時起，收費逐步回落至非繁忙時段水平，私家車行經三隧一律只收20元，直至翌日早上7時30分。電單車收費為私家車的四成。

至於星期日和公眾假期，早上10時15分至晚上7時15分三隧的私家車收費劃一為25元，其餘時間一律20元。電單車收費同樣為私家車的四成。林世雄指，實施不同時段不同收費後，三條過海隧道平均收費八成時間有所下調，方案也有助於繁忙時間縮短車龍，紓緩擠塞。

另外，貨車、巴士等商用車使用三隧的收費屆時全日劃一50元；的士繼續首階段安排，維持全日單程25元。林世雄說，此安排不單簡化目前收費結構，商用車使用西隧的費用更大幅減低。

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撰文：鄭日棱