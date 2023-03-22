【AI大熱】先向英美開放試用 Google推出自家AI聊天機器人Bard

AI熱潮在Open AI推出GPT-4後更見市場反應熱烈，Google（美：GOOG）亦跟上潮流，於周二（21日）起開放聊天機器人「Google Bard」，先予美國和英國民眾申請試用。Google形容，Bard是富有創造力和樂於助人的合作夥伴，亦可以激發用戶想像力，提高工作效率。

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英美民眾現時可進入Bard網站加入等候名單，以試用Bard服務。Bard產品資深總監Jack Krawczyk向《路透社》展示如何操作Bard，其中可見Bard與ChatGPT的不同之處，在於會針對用戶提問一次產生整段答案，而不是逐字輸出。另外Bard會提供3種不同版本的答案或「草稿」，予用戶自行選擇最適當的版本使用。

此外界面亦提供「Google it」按鈕，用戶若想搜尋網上相關資訊，點擊該按鈕便會出現Google搜尋結果。有別於ChatGPT，Google指出Bard並不擅長生成電腦編碼。

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目前Bard 僅提供美國英語版本，但Google 稱，正在努力讓 Bard 能夠使用盡可能多的語言。Google提到，與Bard的對話不會用於廣告目的。Jack Krawczyk在回應Bard的競爭情況時稱，公司關注的是用戶，他說，內部和外部測試人員轉向Bard是因為這「提高了他們的生產力，加速他們的思考，真正激發了他們的好奇心」。

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責任編輯：鄭昊彤