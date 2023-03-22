【大行報告】瑞銀：去年下半年毛利率下滑 下調敏實集團目標價至29元

瑞銀表示，敏實集團（00425）去年下半年整體毛利率下降至26.6%，主要因期內大宗商品價格維持高位、成本上升以及新投產海外工廠尚處於磨合階段。基於去年業績表現，該行將2023至2024年盈利預測下調8%%至11%，以現金流折現率計，將目標價由31元下調至29元，評級「買入」。敏實集團周三（22日）收報18.98元，跌幅1.5%。



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該行指，敏實去年得到平治、寶馬、Stellantis、小鵬（09868） 、理想汽車（02015）等車廠的電池盒訂單，料將推動今年電池盒業務收入增長至30億元人民幣。







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瑞銀亦指，雖然量產及新項目加快推動規模效應可支持利潤率回升，但短期內來自材料、能源和勞動力成本上升的壓力未會出現大幅度緩解，預測敏實今明兩年整體毛利率僅回升至28.6%及29.2%。

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責任編輯：鄭昊彤