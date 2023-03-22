【大行報告】摩通：中國重新開放主題投資興趣達高位 對同程旅行復甦及市場份額增長樂觀

摩根大通表示，投資者對中國重新開放主題的投資興趣已達高位，而同程旅行（00780）能提供不俗的風險回報，並將其目標價由16.5元上調至18.5元，對應預測2024年市盈率約17倍，維持「中性」評級。同程旅行周三（22日）收報16.74元，升幅7.7%。

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與同程管理層交流後，該行表示現時對公司復甦步伐及市場份額增長前景變得更為樂觀，並將今明兩年每股盈利預測平均上調約15%。





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摩通亦預測，同程今年收入將較2019年上升約40%，未來複合年增長率料達15%。由於市務及銷售投資增加，假設其淨利潤率在未來三年可能保持在挨近20%的水平，即2024財年每股盈利或有望較2019年增長35%以上。

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責任編輯：鄭昊彤