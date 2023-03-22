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【瑞信危機】對沖基金及不良債務投資者狂掃瑞信AT1債券　甚至加入訴訟團體增加債券兌現可能性

股市 15:29 2023/03/22

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【瑞信危機】對沖基金及不良債務投資者狂掃瑞信AT1債券　甚至加入訴訟團體增加債券兌現可能性

瑞信將總值160億瑞郎的AT1債券全額撇帳，令全球AT1債券價格暴跌。外電報道，瑞信部分AT1債券的1美元票面值跌至0.03美仙，不少大型對沖基金及不良債務投資者遂趁低吸納，目前已有數億美元的債券成交。報道引述6名交易員指，這些對沖基金正押注瑞銀及瑞信併購可能不會進行，或瑞士監管機構可能改變其決定。

預期投資者需長期持有才能獲取回報

倫敦Southey Capita一名經紀指，自周日下午以來，已進行了面值約數億美元的債券交易，參與者主要為大型美國投資者，這些投資者從基金公司及私人銀行手中搶購AT1債券，預期有關投資者需長期持有債券，才能獲取回報。

他續稱，部分買家並計劃加入訴訟團體，以增加債券兌現的可能性。

現時Quinn Emanuel律師事務所，正與AT1債權人商討，通過法庭追回部分損失，其他律師事務所亦接到不少AT1債權人及潛在買家來電。

晨星認為，監管機構有意確保AT1市場繼續運作，因銀行需求使用AT1債券來維持健康的資本水平，未來或會見到次級銀行債券的買家，要求在債券推介說明書內寫入更明確的保障。

相關文章：【瑞信危機】惠譽將瑞信AT1債評級由「BB-」降至「C」　上調集團生存能力評級至「B」

相關文章：【瑞信危機】全球獵頭公司狂收瑞信員工來電　市場料瑞銀收購後裁員規模遠高於瑞信原計劃的9000人

編輯：陳韻妍

美股 私人銀行 瑞銀 債券 瑞士法郎 對沖基金
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