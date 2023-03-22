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【香港經濟】許正宇稱目前無意為樓市「減辣」　按保貸款質素維持良好

宏觀解讀 15:28 2023/03/22

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【香港經濟】許正宇稱目前無意為樓市「減辣」　按保貸款質素維持良好

財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員提問時稱，目前環境下毋須調整住宅物業的需求管理措施（俗稱「減辣」），認為如果在沒有合適條件的情況下貿然減辣，可能會被市場趁機炒作，亦可能會刺激部分市民對本地住宅物業的需求，甚至作短期炒賣。

許正宇指，政府推出住宅物業需求管理措施的目的，是藉增加交易成本減少短期炒賣、外來和投資需求。這些措施旨在穩定住宅物業市場，並於當前房屋供應偏緊的情況下，優先照顧香港永久性居民自置居所的需要。

許正宇提到，上季置業負擔比率仍然處於70%的高水平，遠高於2002至2021年的20年長期平均值49%，可見整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平，政府在綜合考慮一系列因素，包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇的成交量、未來供應量、經濟情況和展望、以及整體市場氣氛後，認為目前毋須減辣。

去年樓價下跌，部分按保計劃的首次置業人士淪為負資產業主，許正宇稱，按保計劃下的負資產個案，約有一半屬計劃於2019年10月起擴大適用範圍下的按揭貸款。許正宇提到，雖然2022年樓價下跌導致負資產宗數上升，但按保計劃下的貸款質維持良好，截至去年底的貸款拖欠比率0.01%。

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