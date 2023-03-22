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【香港趣事】星期五晚香港將出現月掩金星 太空館周五兩大平台直播

理財智慧 15:37 2023/03/22

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人生有些事錯過了便沒有 ! 這一件事錯過了要等40年才再出現，若你今年30歲，40年後70歲你都可以再看一次。若不想一等再等，當然要留意以下資訊。

香港本周五(3月24日)晚上將會出現月掩金星，屆時月球會運行到地球和金星之間，將金星短暫遮掩。太空館當晚7時30分至9時會透過其YouTube頻道康文＋＋＋Facebook專頁直播是次天象，並講解相關天文知識。月掩金星7時47分開始，8時53分結束。「掩始」時，月球和金星位於西北方夜空，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀測天象會更清晰。「掩終」時，月球離地平線僅3.8度，觀測者需要到西北方幾乎亳無遮擋的地方才能觀測。由於月球公轉軌道平面與各行星的公轉軌道平面幾乎平行，月球不時遮蓋行星，發生月掩行星現象。另外，因金星是太陽系亮度僅次於太陽和月球的天體，月掩金星較易觀測，並頗受天文愛好者關注。

直播詳情
講者：趙錦鴻先生（香港太空館助理館長）
日期：2023年3月24日（星期五）
時間：晚上7:30–9:00
語言：粵語

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撰文 : 陳玉蓮

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