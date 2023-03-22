藍澄灣三房戶「撻訂貨」重售　業主一個月賺多27萬

樓市交投氣氛好轉，青衣藍澄灣有三房單位上月遭買家撻訂，其後重售，一個月後賣貴27萬元，即約4%。

利嘉閣地產朱偉雄說，藍澄灣2座低層E室，實用面積690平方呎，三房間隔，上月以708萬元沽出，但遭買家撻訂。其後業主旋即再放售，約一個月後以735萬元易手，實用呎價約10,652元。資料顯示，原業主於2003年以209.76萬元買入單位，現帳面賺525.24萬元，物業期內升值兩倍。

朱偉雄說，買家為同屋苑街坊客，早前以538萬元沽出1座低層C室的兩房單位，隨即以735萬元「細換大」買入上址。

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