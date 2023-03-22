  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI大戰】Google正式加入AI聊天機器人大戰　Bard在英、美展開公測

股市 15:08 2023/03/22

分享：

分享：

【AI大戰】Google正式加入AI聊天機器人大戰　Bard在英、美展開公測

聊天機器人ChatGPT急速冒起，引爆全球AI（人工智能）大戰。Alphabet（美：GOOGL）旗下Google 周二（21日）正式推出「Google Bard」，首先開放予英、美用戶申請使用。Google形容Bard是富有創造力和樂於助人的合作夥伴，Bard 可以激發用戶想像力，提高工作效率。

此前，微軟（美：MSFT）已經為搜尋引擎Bing引入聊天機械人「Bing Chat」功能，並在大規模開放予不同地區，今次Bard公測被認為是Google 冀在AI技術競賽追趕微軟。

目前Bard 僅提供美國英語版本，但Google 稱，正在努力讓 Bard 能夠使用盡可能多的語言。Google提到，與Bard的對話不會用於廣告目的。

Bard操作與ChatGPT大致相同

有外媒實測Bard，大概操作與ChatGPT 或 Bing 一樣，可使用自然語言，介面整體上和 Bing 相似，螢幕底部設文字輸入框，上面是顯示對話的區域，但Bard 未有設致動態文字效果。

由微軟支持的初創公司OpenAI去年發布聊天機器人ChatGPT，引發技術領域衝刺，希望用戶可享受更多AI功能。

有外電指，Google高級產品總監Jack Krawczyk在回應Bard的競爭情況時稱，公司關注的是用戶，他說，內部和外部測試人員轉向Bard是因為這「提高了他們的生產力，加速他們的思考，真正激發了他們的好奇心」。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【AI芯片】Nvidia為出口中國特製H800 AI芯片、繞美國H100禁令　新推雲租賃服務谷AI

【國產ChatGPT】百度半日抽升15%　「文心一言」親身剖析發布會後股價波動原因、認同李彥宏稱技術尚未完美？

【ChatGPT】微軟3月16日再辦發布會　介紹「與AI工作的未來」

谷歌（美：GOOGL） 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】中證監發信關注萬達商管3度申請香港上市進度　憂觸發300億回購條款

下一篇文章

馬明哲談平安保險高質量發展戰略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升5點、納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升5點、納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【解碼｜銀行危機】高盛分析瑞信AT1債對香港銀行啟示　滙豐渣打成本或增　憂AT1債需求受永久破壞
【解碼｜銀行危機】高盛分析瑞信AT1債對香港銀行啟示　滙豐渣打成本或增　憂AT1債需求受永久破壞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款