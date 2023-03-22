▲ 【AI大戰】Google正式加入AI聊天機器人大戰 Bard在英、美展開公測

聊天機器人ChatGPT急速冒起，引爆全球AI（人工智能）大戰。Alphabet（美：GOOGL）旗下Google 周二（21日）正式推出「Google Bard」，首先開放予英、美用戶申請使用。Google形容Bard是富有創造力和樂於助人的合作夥伴，Bard 可以激發用戶想像力，提高工作效率。

此前，微軟（美：MSFT）已經為搜尋引擎Bing引入聊天機械人「Bing Chat」功能，並在大規模開放予不同地區，今次Bard公測被認為是Google 冀在AI技術競賽追趕微軟。

目前Bard 僅提供美國英語版本，但Google 稱，正在努力讓 Bard 能夠使用盡可能多的語言。Google提到，與Bard的對話不會用於廣告目的。

Bard操作與ChatGPT大致相同

有外媒實測Bard，大概操作與ChatGPT 或 Bing 一樣，可使用自然語言，介面整體上和 Bing 相似，螢幕底部設文字輸入框，上面是顯示對話的區域，但Bard 未有設致動態文字效果。

由微軟支持的初創公司OpenAI去年發布聊天機器人ChatGPT，引發技術領域衝刺，希望用戶可享受更多AI功能。

有外電指，Google高級產品總監Jack Krawczyk在回應Bard的競爭情況時稱，公司關注的是用戶，他說，內部和外部測試人員轉向Bard是因為這「提高了他們的生產力，加速他們的思考，真正激發了他們的好奇心」。

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