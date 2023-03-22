  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】恒大即將公布境外債務重組方案　料債權人有一籃子新債年期及息率選擇

股市 14:52 2023/03/22

分享：

分享：

【內房危機】恒大即將公布境外債務重組方案　料債權人有一籃子新債年期及息率選擇

中國恒大 （03333） 即將公布境外債務的重組方案，路透引述兩位消息人士指，恒大的債務重組方案將為債權人提供一籃子的選擇，可將他們的債務換成期限更長的新債券，或選擇恒大兩家香港上市子公司恒大物業 （06666） 和恒大汽車 （00708） 的股權。

消息指，新債券將有多種年期和息率提供，當中最長年期為8年，票面息率約9厘。

恒大料3月底與普通債權人簽署重組協議

恒大的總負債超過3000億美元，當中境外債約227億美元。去年初，恒大啟動中國規模最大的債務重組程序之一，但尚未與債券持有人就細節達成協議。

恒大代表律師周一在香港法院清盤呈請聆訊上透露，將在周三公布其已獲主要境外債券持有人同意的債務重組方案，預期將於3月底與普通債權人簽署相關重組協議，並於10月1日開始生效。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

更多【內房危機】消息  

相關文章：【內房危機】中國恒大據報擬發行最長12年期無擔保債券置換舊債　清盤呈請聆訊延至7月底

相關文章：【業績｜醫藥股】聯邦製藥全年多賺6成　加末期息連特別息共0.2元人民幣、向恒大索償3.4億正排期  

編輯：陳韻妍

 

港股 恒大物業（06666） 債券 恒大 香港 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

馬明哲談平安保險高質量發展戰略

下一篇文章

【新股IPO】力盟科技2405孖展暫錄1.4億　超購8.4倍（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升5點、納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升5點、納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【解碼｜銀行危機】高盛分析瑞信AT1債對香港銀行啟示　滙豐渣打成本或增　憂AT1債需求受永久破壞
【解碼｜銀行危機】高盛分析瑞信AT1債對香港銀行啟示　滙豐渣打成本或增　憂AT1債需求受永久破壞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款