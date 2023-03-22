▲ 【內房危機】恒大即將公布境外債務重組方案 料債權人有一籃子新債年期及息率選擇

中國恒大 （03333） 即將公布境外債務的重組方案，路透引述兩位消息人士指，恒大的債務重組方案將為債權人提供一籃子的選擇，可將他們的債務換成期限更長的新債券，或選擇恒大兩家香港上市子公司恒大物業 （06666） 和恒大汽車 （00708） 的股權。

消息指，新債券將有多種年期和息率提供，當中最長年期為8年，票面息率約9厘。

恒大料3月底與普通債權人簽署重組協議

恒大的總負債超過3000億美元，當中境外債約227億美元。去年初，恒大啟動中國規模最大的債務重組程序之一，但尚未與債券持有人就細節達成協議。

恒大代表律師周一在香港法院清盤呈請聆訊上透露，將在周三公布其已獲主要境外債券持有人同意的債務重組方案，預期將於3月底與普通債權人簽署相關重組協議，並於10月1日開始生效。

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編輯：陳韻妍