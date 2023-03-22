【新股IPO】中證監發信關注萬達商管3度申請香港上市進度　憂觸發300億回購條款

▲ 【新股IPO】中證監查問萬達來港上市進展 申請將4月到期

內地前首富王健林旗下萬達集團，擬安排經營內地商場業務的萬達商業管理在香港上市，最新申請至今年4月到期失效。中證監最新發信萬達商管新股上市進度，以及其短期償債能力。中證監指出，若萬達商業無法在今年底前成功上市，公司須向上市前投資者回購300億元人民幣股權。

據早前市場消息，萬達商管擬以新股集資30億美元（約235億港元），但近月市況反覆不定，香港市場缺乏大型新股上市多時。

萬達商管早於2021年申請香港上市，但申請兩度失效，去年10月第三度遞表。

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記者：宋佩恩