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新加坡男冒險9樓爬窗避警 險墮樓幸獲救終被捕

環球社會熱點 15:10 2023/03/22

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新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau，CNB）周三（22日）表示，在周一（20日）的一次行動中，拘捕3名年齡介乎23至30歲的男子，和1名28歲的女子。其中1名25歲男子期間為逃避拘捕行動，竟然冒險從9樓公寓的睡房窗戶逃走。男子一度失去平衡，幸好最終獲救並被警方拘捕。

新加坡推不足100呎單人公屋 共用廚廁被批差過北歐監獄 【下一頁】

多名警員合力將男子救回，之後再以涉嫌販毒的罪名將他拘捕。CNB情報行動高級助理督察William Tan表示，疑犯在試圖逃避逮捕期間，完全莽顧自身及他人安全。他指警員在行動中行動迅速，及時捉住疑犯，甚至不惜將自己置身於危險中。

據悉，CNB人員在阻止疑犯下跌時受傷，右臂嚴重撕裂，需送往醫院接受治療。

新加坡送旅客40項免費行程 任揀遊船河歎美食參觀酒廠 【下一頁】

CNB官員當日晚上稍早時間亦有另一次行動，拘捕1名28歲男子和1名26歲的孕婦。CNB官員透露，孕婦更同時育有一個9個大的嬰兒，她因吸毒被捕，嬰兒已交由近親監護。而涉事的28歲男子則曾成功避過當局的逮捕行動，當局在其小型貨車中查獲近1公斤的海洛因。

CNB在兩次掃毒行動中，總共查獲大批毒品及其他受管制藥物，估計市值15.85萬美元（約123.6萬港元）。除孕婦外，所有疑犯均因涉嫌販毒罪被捕。

按照當地法律，販運超過15克海洛因或250克俗稱「冰毒」的甲基苯丙胺 （methamphetamine）會被判死刑。

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責任編輯：李俊儀

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