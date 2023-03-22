【消費券2023】2萬人已退八達通卡惟未更新領券帳戶　須於下周三前更新紀錄

2023年第一期消費券將於4月16日發放，政府發言人今日（22日）表示，約有2萬名去年以八達通領券的市民，已向八達通公司退回了相關的八達通卡，但尚未辦理更新領券帳戶手續，提醒他們在下周三（3月29日）限期前更新紀錄。

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政府發言人稱，以八達通領券的市民，下月中發放的券額將發放到去年收券的同一張八達通卡。若是需要更新紀錄者，可通過網上、郵寄或親臨八間消費券計劃臨時服務中心（見下表），便可趕及在4月16日領券。

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市民去年用作領券的八達通卡如果仍然有效，可繼續用該卡收取新一期消費券，無須辦理任何手續。

【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民【見下頁】

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至於已申領了「樂悠咭」並已退回原有八達通卡、但尚未辦理更新領券帳戶手續的長者，亦可致電八達通熱線2969 5588辦理更改以「樂悠咭」領券手續。但即使已申領了「樂悠咭」的長者，只要去年用作收取消費券的八達通卡仍然有效，可繼續使用該舊卡領券，無須辦理任何手續或更改以「樂悠咭」領券。

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