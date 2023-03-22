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【五迷注意】萬通保險連續7日舉辦全城大抽獎 　有機會贏取五月天演唱會門票、親筆簽名CD及海報

理財智慧 15:14 2023/03/22

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台灣搖滾天團五月天將於下月來港開唱，早前已公開發售門票，可謂一票難求。冠名贊助商萬通保險今表示，將於3月22日至28日一連7日推出「全城大抽獎」活動，有機會贏取演唱會門票、五月天親筆簽名禮品或演唱會獨家紀念品。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

參加者須年滿18歲，並於3月22日至28日每日上午10時至晚上10時，到「全城大抽獎」指定網頁，完成簡單登記即可參加抽獎活動，每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記7次。

【中移動941】一文看清大行予中移動   績前最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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參加方法：

  • 讚好萬通保險Facebook專頁
  • 活動專頁登記抽獎即可。每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記7次。
  • 萬通保險將於3月30日以電腦抽出得獎者，得獎名單將於2023年4月6日在萬通保險官方Facebook及Instagram專頁、星島日報及英文虎報公布。

獎品詳情如下：

大獎

YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站

HK$880 門票兩張（總值 HK$1,760）

*只限3月25至28日登記

YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站

HK$580 門票兩張（價值 HK$1,160）

*只限3月22至24日登記
二獎 五月天親筆簽名CD及海報
三獎 演唱會限量版獨家紀念品（款式隨機抽選）

 

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撰文 : 陳楚琨

經濟 保險公司 演唱會 門票 台灣 五月天 演唱會

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