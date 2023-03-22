【五迷注意】萬通保險連續7日舉辦全城大抽獎 　有機會贏取五月天演唱會門票、親筆簽名CD及海報

台灣搖滾天團五月天將於下月來港開唱，早前已公開發售門票，可謂一票難求。冠名贊助商萬通保險今表示，將於3月22日至28日一連7日推出「全城大抽獎」活動，有機會贏取演唱會門票、五月天親筆簽名禮品或演唱會獨家紀念品。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

參加者 須年滿18歲，並 於3月22日至28日每日上午10時至晚上10時，到「全城大抽獎」指定網頁，完成簡單登記即可參加抽獎活動，每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記7次。

【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

參加方法：

讚好萬通保險Facebook專頁。

於活動專頁登記抽獎即可。每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記7次。

萬通保險將於3月30日以電腦抽出得獎者，得獎名單將於2023年4月6日在萬通保險官方Facebook及Instagram專頁、星島日報及英文虎報公布。

獎品詳情如下：

大獎 YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站 HK$880 門票兩張（總值 HK$1,760） *只限3月25至28日登記 YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站 HK$580 門票兩張（價值 HK$1,160） *只限3月22至24日登記 二獎 五月天親筆簽名CD及海報 三獎 演唱會限量版獨家紀念品（款式隨機抽選）

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識