【五迷注意】萬通保險連續7日舉辦全城大抽獎 　有機會贏取五月天演唱會門票、親筆簽名CD及海報

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台灣搖滾天團五月天將於下月來港開唱，早前已公開發售門票，可謂一票難求。冠名贊助商萬通保險今表示，將於3月22日至28日一連7日推出「全城大抽獎」活動，有機會贏取演唱會門票、五月天親筆簽名禮品或演唱會獨家紀念品。
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參加者須年滿18歲，並於3月22日至28日每日上午10時至晚上10時，到「全城大抽獎」指定網頁，完成簡單登記即可參加抽獎活動，每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記7次。
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參加方法：
獎品詳情如下：
|大獎
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YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站
HK$880 門票兩張（總值 HK$1,760）
*只限3月25至28日登記
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YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站
HK$580 門票兩張（價值 HK$1,160）
*只限3月22至24日登記
|二獎
|五月天親筆簽名CD及海報
|三獎
|演唱會限量版獨家紀念品（款式隨機抽選）
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撰文 : 陳楚琨