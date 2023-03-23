【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元

▲ 【騰訊業績】騰訊上季營收增1% 經調整淨利297.11億人幣 增派末期息至2.4港元

內地科網巨頭騰訊 （00700） 收市後公布2022年第4季以及全年業績。受累遊戲業務承壓，騰訊上季收入約1449.54億元（人民幣，下同），按年增1%，略勝預期的1445.00億；列賬純利1062.68億元，按年12%，勝預期的275.89億元；經調整淨利297.11億元，按年增19%，略遜預期的308.42億。

騰訊高開1.8%，報353.6元。

全年埋單計數，騰訊2022年營收5545.52億元，按年跌1%；列賬純利1882.43億元，按年跌16%；每股賺19.757元；經調整純利1156.49億元，按年跌7%。

騰訊派末期息2.4元，按年增5成，另外此前騰訊宣布實物分派美團 （03690） 持股作中期股息，騰訊稱，預計3月內會派發予合資格股東。

騰訊上季內地遊戲收入跌6%

騰訊第4季增值服務業務收入約704.17億元，按年跌2%，當中內地遊戲收入下降6%至279億元，國際遊戲收入增長5%至139億元。

騰訊指，去年大幅減少未成年人遊戲時長，然而手遊《王者榮耀》第4季恢復日活躍賬戶數（DAU）按年增長，並在2023年春節假期中取得流水新高。騰訊又透露，2月已推出《黎明覺醒：生機》，開拓了生存開放世界建造類遊戲的市場。

網絡廣告恢復增長

騰訊上季網絡廣告業務重錄增長，分部營收增15%至246.60億元，騰訊解釋，電商平台、快速消費品及遊戲行業廣告主的廣告開支按年顯著增長。當中社交及其他廣告收入增長17%至214億元，主要受惠視頻號及小程序廣告的強勁需求以及移動廣告聯盟復甦。

騰訊加強廣告生態系統驅動交易的能力，上季引流到商家企業微信和小程序的廣告佔微信廣告收入超過三分之一。

夥持牌金融機構續探索消費貸款

金融科技及企業服務業務上季收入按年下降1%至472億元，疫情爆發短暫抑制支付活動，拖累增速放緩。由於騰訊縮減虧損活動，企業服務業務收入下降。

內地放寬防疫後，騰訊表示，2023年首季以來，日均商業支付金額恢復雙位數按年增長率，並透露將依據新監管框架通過與持牌金融機構更緊密的合作，探索消費貸款和在線保險服務的機遇。

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編輯：李哲毅