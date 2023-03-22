  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新西蘭耗資逾3000萬 助青少年走出情傷

環球社會熱點 14:21 2023/03/22

分享：

分享：

新西蘭政府在3年內斥資640萬新西蘭元（約3,117萬港元），舉辦針對18至24歲青少年的「Love Better」計劃，幫助他們走出情傷，希望減少家庭暴力。

風暴吹襲新西蘭 近4萬戶停電 史上第3次全國緊急狀態 【下一頁】

社會發展及就業部副部長拉達克里希南（Priyanca Radhakrishnan）周三（22日）受訪時表示，新西蘭家庭及性暴力問題嚴重，政府一直希望解決，並意識到需要採用創新手法幫助。

拉達克里希南指Love Better計劃為全球首次試驗同類計劃，政府將用真實故事，利用各大社交平台，向青少年傳達戀愛關係結束後的正面訊息。

新西蘭奧克蘭暴雨成災 釀最少4死 【下一頁】

據指計劃將在3年內投資640萬新西蘭元，在青少年多為使用的社交平台如TikTok及Instagram上投放政府Love Better宣傳片。計劃亦加大資助現有同儕支援服務Youthline，幫助青少年接受線下援助。

政府曾在2022年調查，當中數據顯示，87%新西蘭16至24歲青少年在分手後曾有超越平常的傷痛，多達55%青少年無信心或只有少許信心可以「無痛失戀」。雖然多數受訪者指傷痛屬情感層面，但仍有6分1人表示曾在關係中發生肢體衝突。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
2023/01/22
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
新西蘭教育部長將接任總理 稱將繼續阿德恩內閣重組計劃
2023/01/21
新西蘭教育部長將接任總理 稱將繼續阿德恩內閣重組計劃
新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家
2023/01/19
新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家
新西蘭禁籠養致雞蛋短缺 動物權益團體促勿養雞
2023/01/11
新西蘭禁籠養致雞蛋短缺 動物權益團體促勿養雞
【移民新西蘭】政府修規定吸醫護人才 即獲居留權
2022/12/13
【移民新西蘭】政府修規定吸醫護人才 即獲居留權

你可能感興趣

希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
13:08 2023/01/22
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
新西蘭教育部長將接任總理 稱將繼續阿德恩內閣重組計劃
13:52 2023/01/21
新西蘭教育部長將接任總理 稱將繼續阿德恩內閣重組計劃
新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家
13:07 2023/01/19
新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家
網絡熱話 分手 社交平台 新西蘭 抖音 Instagram

上一篇文章

新加坡男冒險9樓爬窗避警 險墮樓幸獲救終被捕

下一篇文章

約翰遜堅稱無意誤導國會 「派對門」聽證會舉行在即
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿
29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款