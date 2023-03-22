新西蘭耗資逾3000萬 助青少年走出情傷

新西蘭政府在3年內斥資640萬新西蘭元（約3,117萬港元），舉辦針對18至24歲青少年的「Love Better」計劃，幫助他們走出情傷，希望減少家庭暴力。

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社會發展及就業部副部長拉達克里希南（Priyanca Radhakrishnan）周三（22日）受訪時表示，新西蘭家庭及性暴力問題嚴重，政府一直希望解決，並意識到需要採用創新手法幫助。

拉達克里希南指Love Better計劃為全球首次試驗同類計劃，政府將用真實故事，利用各大社交平台，向青少年傳達戀愛關係結束後的正面訊息。

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據指計劃將在3年內投資640萬新西蘭元，在青少年多為使用的社交平台如TikTok及Instagram上投放政府Love Better宣傳片。計劃亦加大資助現有同儕支援服務Youthline，幫助青少年接受線下援助。

政府曾在2022年調查，當中數據顯示，87%新西蘭16至24歲青少年在分手後曾有超越平常的傷痛，多達55%青少年無信心或只有少許信心可以「無痛失戀」。雖然多數受訪者指傷痛屬情感層面，但仍有6分1人表示曾在關係中發生肢體衝突。

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責任編輯：吳漢培