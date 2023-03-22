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【WhatsApp優化】WhatsApp調整「社群」功能　助用戶更易管理群組

科技 16:30 2023/03/22

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隨著使用社群功能的用戶與日俱增，管理員在群組私隱開放方面的控制權也變得更重要，因此WhatsApp將容許他們設定加入群組的資格條件。（WhatsApp）

WhatsApp去年11月推出「社群」（Communities ）功能，允許社群管理員向相關群組成員發放消息。WhatsApp今（22日）宣布將調整部分設置，包括全新的管理員控制選項，讓管理員能夠更輕鬆地管理群組，並會於未來數周在全球陸續推出。

【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「Expiring Groups」　自選日期提醒解散群組

隨著使用社群功能的用戶與日俱增，管理員在群組私隱開放方面的控制權也變得更重要，因此WhatsApp將容許他們設定加入群組的資格條件。如果管理員選擇分享群組的邀請連結，或開放用戶加入社群，他們現在對於加入資格便可擁有更大的控制權。

【WhatsApp動態】WhatsApp個人檔案新增圓環顯示更新　設定私密分享對象等功能即將登場

此外，由於社群及其大型群組持續增長，為方便用戶能夠更易了解與哪些人有共同群組，因此也新增了搜尋功能，讓用戶搜尋聯絡人的名稱來查看共同群組，又或查看自身所在的群組。

責任編輯：陳卓賢

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