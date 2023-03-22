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【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9%　增派末期息派11港仙、午後曾升近8%

股市 14:44 2023/03/22

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【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9%　末期息派11仙　按年增10%

石藥 （01093） 公布，去年盈利按年增9%至60.9億元（人民幣，下同）；基本溢利按年增13%至61.1億元；收入按年增11%至309.4億元。石藥派末期息11港仙，全年派21港仙，按年增16.7%。

石藥午後曾升7.7%至8.78元，最新升幅回順至3%。

三大業務收入齊增

以業務劃分，石藥成藥業務收入按年增8%至245.2億元，包括神經系統業務按年增7.5%至81.1億元；抗腫瘤藥按年減少3.8%至74.2億元；抗感染藥按年增20.1%至35.4億元；心血管藥按年增4.5%至28.9億元。

石藥原料產品去年收入增17%至44.5億元，當中維生素C按年增17.7%至25.3億元；抗生素則按年增15.1%至19.2億元。

石藥功能食品去年收入增44%至19.7億元。

受維生素C銷售價格下降及收入結構變化影響，石藥毛利率按年下跌3.9個百分點至71.9%。

藥品研發進展方面，集團於今年3月分別提交治療子宮頸癌注射液及深部真菌注射用兩性霉素申請；治療2型糖尿病的普盧格列汀片（DBPR108）已完成藥品審評中心的新藥上市申請前會議，慢性自發性蕁麻疹適應症注射用抗體則已提交會議申請。

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