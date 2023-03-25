  • 24°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【光譜技術】開發無創驗血糖感應器　兩大難題待解決

12:00 2023/03/25

分享：

分享：

雖然外界紛紛期待未來以​​光譜技術協助開發非入侵式血糖感應器，但有專家表示該技術尚未必能取代傳統針刺測試。（法新社資料圖片）

健康監測技術不斷進化發展，近日在科技及醫學界更掀起關於蘋果利用光譜監測技術及矽光子（Silicon Photonics）芯片，在非入侵式血糖監測領域取得重大突破的討論。

然而，有專家亦指出，監測血糖的光譜技術比監測心率和血氧的更複雜，目前發展該類感應器正面臨兩大挑戰，包括：信號微弱問題、測量方式容易受干擾，在短時間內難以取代傳統「篤手指」針刺測試。

已推出多代的蘋果智能手錶Apple Watch功能多樣，除了可以連接iPhone接收訊息，亦能監察用家的心率及血氧含量等。外媒《彭博》近日在一篇報道引述蘋果內部消息指，該科企有望為無創驗血糖帶來新局面，其開發的感應器尺寸由早前必須放置在座枱上，至近日已大幅縮減至iPhone相若尺寸，並進入驗證測試階段，未來或有機會將技術引入Apple Watch。

【AI競賽】微軟Office App全面AI化　掀辦公室新革命　專家：校對監管工序不容忽視

【AI診症】生成式AI為患者診症　失敗個案減用家信任度

紅外光譜免痛楚　同時助遙距觀察

該非入侵式血糖感應器利用紅外光譜技術來監測胰島素和藥物成效，避免了傳統針刺測試的疼痛，患者亦不需要抽血或將感應器貼在身上。利用此技術後，醫生亦能遙距觀察患者情況，處理偏遠地區的個案時會更方便；另可協助運動員監測長距離比賽中的碳水化合物攝取量。

雖然外界紛紛期待未來以​​光譜技術協助開發非入侵式血糖感應器，但據專家表示該技術未必能取代篤手指測試，更認為技術不是最現實可行的監測血糖指數方法。例如這種血糖監測技術運用的是和監測心率一樣的光譜學，不同在於量度血糖使用紅外線或近紅外線，並非綠或紅色的LED。技術看似相近，可是應用於監測血糖上卻更複雜，測量準確度受到紅外線是否能瞄準體內的組織液，以及光線反射量所影響。

國際非牟利組織糖尿病科技協會（DTS）主席David Klonoff指，從葡萄糖中收回的信號非常小：「微弱的信號使技術很難區分葡萄糖和體內其他相似物質。」健康科技公司Movano行政總裁John Mastrototaro則表示，人體充滿水份，「而水會干擾光學方式的測量，一旦體內水份有些微變動，便會對所測試的信號產生很大影響。

兩名專家又指出，體內其他物質不是令葡萄糖難以被區分的唯一原因，其他外在因素如雜散光、動作等，均可能影響測量結果。而且，所有物體，包括人體也會發出電磁輻射﹙或稱電磁波﹚，其波長跟物體的溫度有關，這種輻射有時也稱為「熱輻射」，其中主要部分亦包括紅外線及可見光，也會影響感應器判斷。

由於光在深色地方地反射效果比淺色地方差，光學傳感器亦未能為膚色較深和有紋身的人提供精確結果。即使非入侵式血糖感應器所用的紅外線在深色地方的反射比可見光優勝，但John Mastrototaro指，這些因素均影響感應器的波長靈敏度，仍存有挑戰。

另據外媒《The Verge》指出，該技術要獲得美國食物藥品管理局（FDA）的批准亦十分困難，製造商要經過多次測試以確保產品的安全性、準確性和效能。故Apple在第4代Apple Watch加入心電圖技術時（EKGs），目的也旨在透過顯示不規律心率，提醒用家看醫生，減低房顫發生的機率。為了營造公司和消費者雙贏的局面，以及針對最大客戶群體，監測血糖的技術亦以預防糖尿病，而非照顧糖尿病患者為目標。

【無障礙科技】初創開發介質傳導助聽器　透過骨頭傳導聲減雜音

仍需時引入Apple Watch

儘管iPhone大小的儀器已算細小，但若蘋果期望將技術引入Apple Watch，所需進行的工作亦十分多。

蘋果健康副總裁Sumbul Desai指，非入侵式血糖感應器是重要發展領域，但背後需要大量科學數據支持。加上，如果希望提高感應器的準確性，則需要收集多種不同波長的光數據，並在裝置加入更多不同類型的紅外線傳感器。此外，長時間使用將大大增加電池負荷，蘋果必須確保裝置的電量能維持一整天。

專家：測量方式易受干擾

國際非牟利組織糖尿病科技協會（Diabetes Technology Society）主席David Klonoff指，從葡萄糖中收回的信號非常小：「微弱的信號使技術很難區分葡萄糖和體內其他相似物質。」健康科技公司Movano行政總裁John Mastrototaro則表示，人體充滿水份，「而水會干擾光學方式的測量，一旦體內水份有些微變動，便會對所測試的信號產生很大影響。」

兩名專家又指出，體內其他物質不是令葡萄糖難以被區分的唯一原因，其他外在因素如雜散光、動作等，均可能影響測量結果。而且，所有物體，包括人體也會發出電磁輻射﹙或稱電磁波﹚，其波長跟物體的溫度有關，這種輻射有時也稱為「熱輻射」，其中主要部分亦包括紅外線及可見光，也會影響感應器判斷。

由於光在深色地方地反射效果比淺色地方差，光學傳感器亦未能為膚色較深和有紋身的人提供精確結果。即使非入侵式血糖感應器所用的紅外線在深色地方的反射比可見光優勝，但John Mastrototaro指，這些因素均影響感應器的波長靈敏度，仍存有挑戰。

另據外媒《The Verge》指出，該技術要獲得美國食物藥品管理局（FDA）的批准亦十分困難，製造商要經過多次測試以確保產品的安全性、準確性和效能。故Apple在第4代Apple Watch加入心電圖技術時（EKGs），目的也旨在透過顯示不規律心率，提醒用家看醫生，減低房顫發生的機率。為了營造公司和消費者雙贏的局面，以及針對最大客戶群體，監測血糖的技術亦以預防糖尿病，而非照顧糖尿病患者為目標。

耗電大　仍需時引入Apple Watch

儘管iPhone大小的儀器已算細小，但若蘋果期望將技術引入Apple Watch，所需進行的工作亦十分多。

蘋果健康副總裁Sumbul Desai指，非入侵式血糖感應器是重要發展領域，但背後需要大量科學數據支持。加上，如果希望提高感應器的準確性，則需要收集多種不同波長的光數據，並在裝置加入更多不同類型的紅外線傳感器。此外，長時間使用將大大增加電池負荷，蘋果必須確保裝置的電量能維持一整天。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】港人除罩展笑臉　Good Moment夥迪士尼開照相館

相關文章

【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
2023/03/22
【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
【數碼人才】調查：高數碼技能員工　平均收入高58%
2023/03/22
【數碼人才】調查：高數碼技能員工　平均收入高58%
【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat
2023/03/22
【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat
【AI製圖】DALL-E AI圖像生成功能　引入至Bing及Edge
2023/03/22
【AI製圖】DALL-E AI圖像生成功能　引入至Bing及Edge

你可能感興趣

【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
07:25 2023/03/22
【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
【數碼人才】調查：高數碼技能員工　平均收入高58%
08:48 2023/03/22
【數碼人才】調查：高數碼技能員工　平均收入高58%
【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat
11:30 2023/03/22
【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat
人工智能 移動裝置 科技產品 iPhone 晶片 Apple Watch 糖尿病 智能手錶

下一篇文章

【搶人才】企業全球學生賽　培訓綠色接班人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數
【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【MPF】 冠軍MPF基金 首季勁彈12%
【MPF】 冠軍MPF基金 首季勁彈12%
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款